Göçmen kaçakçılığına darbe: 81 ilde 46 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya’nın aktardığı bilgilere göre, ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 8’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 46 göçmen kaçakçılığı organizatörü gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, operasyonlara ilişkin açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı. Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığımızı, il emniyet müdürlerimizi, polislerimizi ve Göç İdaresi Başkanlığımızın personelini tebrik ediyorum.

Göç konusunu; düzenli-düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi gibi tüm boyutlarıyla ele alıyoruz.

Düzensiz göçe karşı, tüm sınırlarımızda, hudut kapılarımızda, mavi vatanımızın her yerinde, 81 ilimizin tamamında kararlılıkla ve kesintisiz bir şekilde mücadele ediyoruz.”