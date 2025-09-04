Göçmen kaçakçılığına darbe: 81 ilde 46 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 46 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Göçmen kaçakçılığına darbe: 81 ilde 46 şüpheli yakalandı
Yayınlanma:

Bakan Yerlikaya’nın aktardığı bilgilere göre, ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 8’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 46 göçmen kaçakçılığı organizatörü gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, operasyonlara ilişkin açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı. Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığımızı, il emniyet müdürlerimizi, polislerimizi ve Göç İdaresi Başkanlığımızın personelini tebrik ediyorum.

Göç konusunu; düzenli-düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi gibi tüm boyutlarıyla ele alıyoruz.

Düzensiz göçe karşı, tüm sınırlarımızda, hudut kapılarımızda, mavi vatanımızın her yerinde, 81 ilimizin tamamında kararlılıkla ve kesintisiz bir şekilde mücadele ediyoruz.”

Meteoroloji açıkladı: 20 ilde yağış alarmı, 4 Eylül il il hava durumuMeteoroloji açıkladı: 20 ilde yağış alarmı, 4 Eylül il il hava durumuYurt
göçmen operasyon
Günün Manşetleri
Göçmen kaçakçılığına darbe
20 ilde yağış alarmı
“Bu seviyesiz dil, siyasi çaresizliğin en dip noktasıdır”
A Milli Erkek Basketbol Takımımız grup lideri!
Delegeler olağanüstü kongre için harekete geçti
Bayburt-Gümüşhane Havalimanı’nda hedef 2026!
Putin, Zelenskiy’yi Moskova’ya davet etti!
CHP İstanbul’da kriz büyüyor
Türkiye’nin ilk yapay zeka yasası TBMM’de
Başkan yardımcısından çarpıcı iddia
Çok Okunanlar
20 ilde yağış alarmı 20 ilde yağış alarmı
Güneşten bile eski yıldız kalıntıları! Güneşten bile eski yıldız kalıntıları!
“Bu seviyesiz dil, siyasi çaresizliğin en dip noktasıdır” “Bu seviyesiz dil, siyasi çaresizliğin en dip noktasıdır”
Ticaret Bakanlığı'ndan zam açıklaması Ticaret Bakanlığı'ndan zam açıklaması
Göçmen kaçakçılığına darbe Göçmen kaçakçılığına darbe