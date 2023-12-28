Gökhan Zan İYİ Parti'den İstifa Etti! İşte Gökhan Zan'ın İstifa Açıklaması

Eski futbolcu Gökhan Zan, İYİ Parti'den istifa etti. Kararı sosyal medya hesabından duyuran Gökhan Zan, siyasete girme nedenini Hatay'ın sesini duyurabilmek olduğunu söyledi.

Gökhan Zan, "Gelinen noktada siyaset arenasında bunun pek de mümkün olmadığını görmemden hareketle İYİ Parti'den istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.

Eski Futbolcu Gökhan Zan, deprem felaketi sonrası İYİ Parti'ye üye olmuş, rozetini Meral Akşener takmıştı.

Genel seçimler de Hatay'da İYİ Parti'den 2'nci sıra milletvekili adayı gösterilen Gökhan Zan yeterli oyu alamamıştı.