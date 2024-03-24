Gökhan Zan skandalında yeni gelişme

Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adayı olup ardından desteğini çektiği Gökhan Zan skandalıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Zan'a ait olduğu iddia edilen ses kaydıyla ilgili Turgay Kocakaya tutuklandı. Zan'ın adaylıktan çekilmemek için 3 milyon dolar yerine 5 milyon dolar istediği iddia edilmişti.

Gökhan Zan skandalında yeni gelişme

Hatay'da Gökhan Zan'ın seçimlere ilişkin pazarlık iddiaları gündemdeki yerini koruyor.

AKP'lilerle pazarlık yaptığı iddiasına ilişkin ses kayıtları öne sürülen Gökhan Zan, suç duyurusunda bulunmuştu.

Gökhan Zan’la, onun adına AKP'liler ile pazarlık yaptığı yönünde bir telefon görüşmesi yapan ve bu görüşmeyi kaydeden Turgay Kocakaya, tutuklandı.

Turgay Kocakaya'nın, "silahlı tehdit" ve "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçlarından cezaevine gönderildiği belirtildi.

Öte yandan, Kocakaya'nın suç ortağı olduğu iddia edilen kuzeni Nihal Kocakaya'nın ise arandığı kaydedildi.

Pazarlık iddiaları üzerine TİP Gökhan Zan'ın adaylığını çektiğini duyurmuştu. Zan'ın adaylıktan çekilmemek için 3 milyon dolar yerine 5 milyon istediği iddia edilmişti.

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