Google, sürücüyü çöken köprüye yönlendirmekle suçlanıyor

Google, bir adamın haritalardaki talimatları takip ederken çöken köprüden aşağı düşerek ölmesi nedeniyle yeni bir dava ile karşı karşıya.

Google, sürücüyü çöken köprüye yönlendirmekle suçlanıyor

Philip Paxson'ın ailesi, Google'ın köprünün dokuz yıl önce yıkıldığını gösterme konusunda ihmalkar davrandığını iddia ederek, Philip Paxson'un ölümü nedeniyle şirkete dava açtı.

Almanya'dan Tarkan'a veto! Maaş bordrosu istedilerAlmanya'dan Tarkan'a veto! Maaş bordrosu istedilerGündem

GOOGLE, SÜRÜCÜYÜ ÇÖKEN KÖPRÜYE YÖNLENDİRMEKLE SUÇLANIYOR

Google sözcüsü, şirketin iddiaları incelediğini söyledi. Paxson, Kuzey Carolina'nın Hickory kentindeki hasarlı köprünün üzerinden geçmeye çalıştıktan sonra Eylül 2022'de öldü. Ailenin açtığı davaya göre, iki çocuk babası Paxson, kızının bir arkadaşının evindeki doğum günü partisinden eve dönüyordu ve öldüğü sırada tanımadığı bir mahalledeydi.

Google, sürücüyü çöken köprüye yönlendirmekle suçlanıyor - Resim : 2Karısı daha önce iki kızını eve bırakmıştı ve o da temizliğe yardım etmek için evde kalmıştı. Ailenin avukatları davayı duyuran bir bildiride, "Yerel yollara aşina olmadığı için Google Haritalar'a güvenerek alternatif yolun kendisini güvenli bir şekilde evine, karısına ve kızlarına yönlendireceğini umuyordu.

Trajik bir şekilde, karanlıkta ve yağmurda arabasını dikkatli bir şekilde sürerken, Google'ın modası geçmiş talimatlarını hiçbir şüphe duymadan takip etti ve çarparak boğuldu." denildi.

Davaya göre, yerel sakinler, köprünün 2013'te çökmesinin ardından çevrimiçi haritalarını değiştirmeleri için Google ile defalarca temasa geçmişti.

Davada ayrıca köprünün bakımını yapma görevi olduğu iddia edilen üç yerel şirkete de dava açılıyor.

# navigasyon # araba # google
Çok Okunanlar
8 ilçede sular akmayacak! İSKİ duyurdu: İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler
8 ilçede sular akmayacak! İSKİ duyurdu: İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler
İşte Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri! TÜİK açıkladı!
İşte Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri! TÜİK açıkladı!
21 Eylül 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
21 Eylül 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
O ilçelerde elektrik kesilecek! BEDAŞ duyurdu: 21 Eylül'de İstanbul'da elektriğin kesileceği ilçeler
O ilçelerde elektrik kesilecek! BEDAŞ duyurdu: 21 Eylül'de İstanbul'da elektriğin kesileceği ilçeler
Öne Çıkanlar Kemal Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı Devlet Neye Göre Karar Verdi? | Emin Gürses Kemal Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı Devlet Neye Göre Karar Verdi? | Emin Gürses Kerkük’te Türkçe resmi dil oldu! Kerkük’te Türkçe resmi dil oldu!