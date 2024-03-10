Görev Vakfı Mütevelli Heyeti 7. Olağan Genel Kurulu'nu yaptı!

Görev Vakfı Mütevelli Heyeti 7. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in de katıldığı toplantıda Görev Vakfı'nın başarıları ve projeleri konuşuldu. Perinçek "Görev Vakfı devrime hizmet için kurulmuş bir vakıf" dedi.

Görev Vakfı Olağan Genel Kurulu İstanbul'da yapıldı. Toplantıda Vakıf Yönetim ve Denetim Kurulları seçildi. Mütevelli Heyetine de yeni üyelerin seçildiği toplantıda vakfın faaliyetleri sunuldu.



Toplantıda konuşan Görev Vakfı Başkanı Erkan Önsel, üretim devriminin Türkiye'nin kapısına dayandığını söyledi.

"1920'lerden bugüne 100 yıl geçti. 100 yıl sonra görev saati gelmiştir. Adanmışların zamanı, saati gelmiştir. Üretim devrimi gelip Türkiye'nin kapısına dayanmıştır ve Görev Vakfı bugünler için kurulmuştur" sözlerini konuşmasına ekledi.

Kurulda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, mali tablolar ve denetim kurulu raporları görüşülerek onaylandı.



Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de toplantıya katıldı. Perinçek, Görev Vakfı'nın devrime hizmet etmek için kurulduğunu vurguladı. Perinçek konuşmasında:

"Görev Vakfı herhangi bir vakıf değil. Sıradan bir vakıf değil. Görev Vakfı kamuya, millete, halka hizmet için kurulmuş, devrime hizmet için kurulmuş bir vakıf. Görev Vakfı'nın tarihindeki en önemli zamana giriyoruz. Önümüzdeki 3 4 yıl içinde en fazla 5 yıl içinde Türkiye büyük bir karar verecek. Üretim Devrimi kararıdır. Milli Demokratik Devrimi tamamlama kararıdır.

Başı dik üreten Türkiye'yi kurma kararıdır. Vakfımız burada çok önemli sorumluluklar görevler üstlenmiştir ve o görevleri yerine getirmeye devam ediyor.

5 yıl sonra büyük zaferlerde görevlerini yapmış insanlar olarak, sorumluluklarını yerine getirmiş, mutlu kahraman insanlar olarak buluşmak üzere hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum." ifadelerine yer verdi.