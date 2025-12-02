Görüntüler tepki çekmişti: İçişleri'nden Barzani'nin Şırnak ziyaretine soruşturma

Mesut Barzani’nin Şırnak ziyaretinde uzun namlulu silahlı ve üniformalı peşmergelerle görüntülenmesi üzerine İçişleri Bakanlığı inceleme başlattı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, güvenlik düzenine ilişkin “Barzani’nin aktif görevi yok, güvenliği Türkiye tarafından sağlanır” dedi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Görüntüler tepki çekmişti: İçişleri'nden Barzani'nin Şırnak ziyaretine soruşturma
Yayınlanma:

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani’nin Şırnak’ın Cizre ilçesinde gerçekleştirdiği ziyaret, beraberindeki peşmergelerin uzun namlulu silahlarla görüntülenmesi nedeniyle tartışma yarattı. Ziyaretteki koruma düzeniyle ilgili tepkiler üzerine İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı.

Soruşturma kararını duyuran AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Habertürk yayınına katılarak konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çelik, Barzani’nin bölgedeki temaslarının daha önce de benzer şekilde gerçekleştiğini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Barzani’nin terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecine destek vermesi önemlidir. Türkiye ile uzun yıllara dayanan ilişkileri oldu. Şırnak’taki görüntülerin nahoş olduğu açıktır ve İçişleri Bakanlığı bu konuda bir soruşturma yürütmektedir.”

Çelik, güvenlik tartışmalarına ilişkin de değerlendirme yaptı:

“Sonuç olarak sayın Barzani’nin aktif görevi yok. Tabii ki güvenliğinin sağlanması gerekir; Türkiye Cumhuriyeti bunun kudretine sahiptir.”

İçişleri Bakanlığının soruşturmayı yürüttüğü ve sürecin takip edildiği belirtildi.

İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırıda 1'i çocuk, 2 Filistinli hayatını kaybettiİsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırıda 1'i çocuk, 2 Filistinli hayatını kaybettiDünya
Yarın elektrikler 8 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandıYarın elektrikler 8 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandıYurt
barzani içişleri bakanlığı soruşturma peşmerge
Günün Manşetleri
Avrupa savaş istiyorsa biz şimdi hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de konuştu
“Son tuğlaları koyuyor, son çivileri çakıyoruz”
BOTAŞ Silivri Tesisleri'nde yangın
Karadeniz'de Rus tankerine saldırı düzenlendi
Gökhan Gönül ve illüzyonist Aref gözaltında!
İstanbul'un kasım ayı enflasyonu belli oldu
103 örgüt mensubu ikna edilerek teslim oldu
Türkiye'nin üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı
12 firari suçlu farklı ülkelerden Türkiye’ye getirildi
Çok Okunanlar
Yarın elektrikler 8 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı Yarın elektrikler 8 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı
2 Aralık'ta hangi illerde yağış var? 2 Aralık'ta hangi illerde yağış var?
Altın fiyatlarında ibre tersine döndü Altın fiyatlarında ibre tersine döndü
Uyurken bile kazanın! Uyurken bile kazanın!
Akaryakıt fiyatları cep yakıyor Akaryakıt fiyatları cep yakıyor