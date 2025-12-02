Görüntüler tepki çekmişti: İçişleri'nden Barzani'nin Şırnak ziyaretine soruşturma

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani’nin Şırnak’ın Cizre ilçesinde gerçekleştirdiği ziyaret, beraberindeki peşmergelerin uzun namlulu silahlarla görüntülenmesi nedeniyle tartışma yarattı. Ziyaretteki koruma düzeniyle ilgili tepkiler üzerine İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı.

Soruşturma kararını duyuran AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Habertürk yayınına katılarak konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çelik, Barzani’nin bölgedeki temaslarının daha önce de benzer şekilde gerçekleştiğini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Barzani’nin terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecine destek vermesi önemlidir. Türkiye ile uzun yıllara dayanan ilişkileri oldu. Şırnak’taki görüntülerin nahoş olduğu açıktır ve İçişleri Bakanlığı bu konuda bir soruşturma yürütmektedir.”

Çelik, güvenlik tartışmalarına ilişkin de değerlendirme yaptı:

“Sonuç olarak sayın Barzani’nin aktif görevi yok. Tabii ki güvenliğinin sağlanması gerekir; Türkiye Cumhuriyeti bunun kudretine sahiptir.”

İçişleri Bakanlığının soruşturmayı yürüttüğü ve sürecin takip edildiği belirtildi.