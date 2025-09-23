Grand Kartal Otel davasında tutuklu sayısı 20’ye çıktı! Duruşma 27 Ekim’e ertelendi

DAVADA İKİNCİ GÜN

Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu’nda görülen davanın ikinci gününde 19’u tutuklu 32 sanık, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Dünkü oturumda sanıklar, birleşen iddianameyle davaya dahil olan 4 müşteki hakkında savunmalarını yapmıştı. İkinci günde müşteki avukatlarının beyanları ve tanık ifadeleri dinlendi.

SAVCILIK MÜTALAASI SUNULDU

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde savcılık tarafından hazırlanan 21 sayfalık esas hakkındaki mütalaa okundu.



Mütalaada otel yöneticileri Halit Ergül, Emir Aras, Ahmet Demir ve Kadir Özdemir ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve İtfaiye Eri İrfan Acar’ın “olası kast” ile hareket ettikleri belirtildi. Sanıkların hayati riskleri bilmelerine rağmen “olursa olsun” anlayışıyla davrandıkları vurgulandı.

SUÇLAMALAR VE CEZA TALEPLERİ

Mütalaada, yönetim kurulu üyeleri Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu ve Elif Aras’ın da aralarında olduğu otel müdürü, teknik sorumlular, iş güvenliği uzmanları, denetçi firma yetkilileri, aşçılar ve LPG bakım görevlilerinin “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan cezalandırılması talep edildi.



Bolu İl Özel İdaresi personeli 4 sanık için “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan ceza talep edilirken, aşçı şefi Enver Öztürk hakkında delil yetersizliği nedeniyle beraat istendi.

4 SANIK İÇİN TUTUKLAMA İSTENDİ

Savcı, LPG tesisat bakım görevlisi Doğan Aydın, otel muhasebe müdür yardımcısı Mehmet Salun, iş sağlığı güvenliği uzmanı Ece Kayacan ve Kübra Demir için tutuklama talebinde bulundu. Ayrıca tutuklu sanıkların mevcut durumlarının devamı da istendi.

SANIKLARDAN ÇARPICI SAVUNMALAR

Sanıklardan bazıları şunları söyledi:

Halit Ergül (Grand Kartal A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı): “Bir şey söylemiyorum. 6 milyonluk zararı karşılamak isterim.”



Emir Aras (Otelin genel müdürü): “Takdir yüce mahkemenindir. Maddi zararı da kusurum oranında gidermek isterim.”



Elif Aras (yönetim kurulu üyesi): “Yaptığım hiçbir şeyin bu acıya neden olmadığını düşündüğüm için tahliyemi istiyorum.” (Müştekilerden tepki geldi: “Ağlama, yalancı. Acıdan bahsetme, ağlaması gereken benim.”)



Ceyda Hacıbekiroğlu (yönetim kurulu üyesi): “Mahkemede aşağılayıcı söylemler nedeniyle düşüncelerimi ifade edemiyorum. Tahliyemi talep ediyorum.”



Emine Murtazaoğlu Ergül (yönetim kurulu üyesi): “Doğuştan gelen engelim nedeniyle şirkette çalışmadım. Tahliyemi talep ediyorum.”



Ahmet Demir (Gazelle Otel Genel Müdürü): “2010’dan beri bulunmadığım işletmede sorumlu olmadığımı düşünüyorum. Tahliyemi talep ediyorum.”



Cemal Özer (Muhasebe müdür yardımcısı): “Ben de mağdurlardan biriyim. İtfaiye sepetiyle kurtarıldım. Zararı karşılamak istemiyorum. Tahliyemi talep ediyorum.”



Tahsin Pekcan (teknik personel): “Avukatım bana sorulmadan azledildi. Emir Aras’ın emriyle yukarı çıktım. Tahliyemi talep ediyorum.”



Sırrı Köstereli (İl Özel İdaresi Genel Sekreteri): “8 aydır tutukluyum, nedenini bilmiyorum. Kurban edildiğimi düşünüyorum. Tahliyemi talep ediyorum.”



İrfan Acar (İtfaiye eri): “Ben işimi yaptım. Asıl sorumlular yargılanıyorsa bu benim işimi iyi yaptığımdandır. Tahliyemi talep ediyorum.”



Diğer tutuklu sanıklar Sedat Gülener, Kenan Coşkun, Yeliz Erdoğan, Bünyamin Bal, Muharrem Şen, Mehmet Özel, Zeki Yılmaz ve Kadir Özdemir de tahliye taleplerini dile getirdi.

ARA KARAR

Sanık avukatları mütalaaya karşı süre talep etti. Tutuksuz sanıklardan Doğan Aydın beraatini, Kübra Demir, Ece Kayacan ve Mehmet Salun ise tutuklama taleplerinin reddini istedi.

Mahkeme heyeti, mütalaaya karşı süre verilmesine, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına, Mehmet Salun’un tutuklanmasına ve tutuksuz sanıklara uygulanan adli kontrolün sürmesine karar verdi. Duruşma 27 Ekim’e ertelendi.