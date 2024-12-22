Gümrükte şok yakalama: Nesli tükenmekte...

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, İstanbul Havalimanı'nda nesli tükenmekte olan bir goril yavrusunu yakaladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Gümrükte şok yakalama: Nesli tükenmekte...
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, canlıların ve doğanın korunması amacıyla yürütülen risk analizi çerçevesinde, Nijerya'dan Bangkok'a gönderilen kafes tipi bir yükü takibe aldı.

Yapılan incelemeler sonucunda, kutunun içinde, Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaret Konvansiyonu (CITES) Sözleşmesi Ek-1 listesinde yer alan nesli tükenmekte olan "gorilla gorilla" türü bir goril yavrusu olduğu tespit edildi. Goril yavrusu, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili birimlerine teslim edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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