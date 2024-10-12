Güneşli Kocabaş Sitesi çöküşünde 9 sanığa hapis

6 Şubat 2023'te meydana gelen depremin ardından Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki Güneşli Kocabaş Evleri'nin 7. çökmesinin çökmesi sonucu 69 kişinin hayatını kaybetmesi ve 16 kişinin yaralanmasıyla ilgili dava sonuçlandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Güneşli Kocabaş Sitesi çöküşünde 9 sanığa hapis
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6 Şubat 2023'te meydana gelen depremin ardından Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki Güneşli Kocabaş Evleri'nin 7. çökmesinin çökmesi sonucu 69 kişinin hayatını kaybetmesi ve 16 kişinin yaralanmasıyla ilgili dava sonuçlandı.

Olayla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında 3'ü tutuklu toplam 9 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olması" suçlamasıyla dava açıldı. 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanıklara 12 yıl 2 ay 20 gün ile 14 yıl 5 ay 10 gün arasında değişen hapis cezaları verildi.

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