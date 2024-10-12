İstanbul'da geniş kapsamlı huzur denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu uygulamaya Asayiş Şubesi, İlçe Emniyeti, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Narkotik Suçlarla Mücadele, Deniz Limanı ve Özel Harekat ekipleri katıldı.

Denetimler, Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere kentin pek çok denetimini gerçekleştiriyor. Araçlar durdurulup kayıtları incelenirken, sürücülerin ehliyetleri ve lisansları gibi belgeler detaylı şekilde kontrol edildi.