Şanlıurfa'da Halk eğitimi müdürü intihar etti
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mustafa Gündüz, makam odasında beylik silahıyla intihar etti.
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Olay, saat 13.30 sıralarında Akçakale'de meydana geldi. İddiaya göre, İlçe Halk Eğitim Müdürü Mustafa Gündüz, makam alanını vurarak kendini vurdu.
Silah sesi duyan kurum çalışanları, içeri giren Gündüz'ü kanlar içinde buldu. Hemen Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gündüz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatlarını kaybetti.
Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı