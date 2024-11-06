Güvenlik güçlerine saldıran 140 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, 8 ilde provokatif eylemler düzenleyerek, 16’sı güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 18 kişiyi yaralayan 140 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yapılan operasyonlarla ilgili detaylar paylaşılırken, şüphelilerin çeşitli suçlarla ilişkilendirildiği bildirildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Güvenlik güçlerine saldıran 140 şüpheli yakalandı
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Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Mardin, Batman, Şanlıurfa, İstanbul, Van, Diyarbakır, Adana ve Antalya olmak üzere toplam 8 ilimizde güvenlik kuvvetlerine taş atan, fiziki saldırıda bulunan ve 16 güvenlik görevlimiz ile 2 vatandaşımızı yaralayan 140 şüpheli şahıs yakalanarak, haklarında adli işlem başlatılmıştır. Ayrıca sosyal medya platformları üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 75 hesap kullanıcısıyla ilgili adli işlemler başlatılmıştır. Kıymetli vatandaşlarımız, provokasyonlara gelmeyelim. Hukuk dışı yollarla insanlara, çevreye ve mallara zarar vererek suç işlemeyelim. Devletimiz güçlüdür. Devletimize ve milletimize karşı bu komploları kuranlar hak ettikleri karşılığı göreceklerdir” ifadeleri yer aldı.

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