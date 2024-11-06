MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildiğini açıkladı. Ayrıca, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 2 PKK/YPG’li terörist ise ateş destek vasıtalarıyla etkisiz

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildiğini açıkladı. Ayrıca, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 2 PKK/YPG’li terörist ise ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi:

"Teröristleri hem havadan hem de karadan vurmaya devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi hava harekâtı ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG’li teröristi ise ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirdi." 

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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