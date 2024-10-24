Güvenlik toplantısından kararlılık mesajı çıktı! "Teröristan" kurulmasına asla müsaade edilmeyeceği vurgulandı

TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Atatürk Havalimanı'nda güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda terörle mücadeleye kararlılıkla devam edileceği ve sınırların ötesinde bir "teröristan" kurulmasına müsaade edilmeyeceği vurgulandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Güvenlik toplantısından kararlılık mesajı çıktı! "Teröristan" kurulmasına asla müsaade edilmeyeceği vurgulandı
Yayınlanma:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'dan İstanbul'a döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde güvenlik toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısı ile ilgili son gelişmeler, terörle mücadeleye ilişkin atılan ve atılacak adımlar ele alındı.

Toplantıda terörle mücadeleye kararlılıkla devam edileceği, terörsüz bir Türkiye için cansiparane çalışmaların süreceği ve sınırların ötesinde bir "teröristan" kurulmasına asla müsaade edilmeyeceği vurgulandı.

Güvenlik toplantısından kararlılık mesajı çıktı! "Teröristan" kurulmasına asla müsaade edilmeyeceği vurgulandı - Resim : 1

Toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik katıldı.

TUSAŞ'tan kararlılık mesajı! Terör saldırısıyla ilgili açıklama geldiTUSAŞ'tan kararlılık mesajı! Terör saldırısıyla ilgili açıklama geldiGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

güvenlik toplantısı terör saldırısı cumhurbaşkanı erdoğan son dakika
Günün Manşetleri
Güvenlik toplantısından kararlılık mesajı çıktı
İsrail'den çocuk yoğun bakım ünitesine saldırı
TUSAŞ'tan kararlılık mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Toplantısı'na başladı
Mehmet Şimşek'ten asgari ücret açıklaması
TUSAŞ şehitlerine Ankara'da veda
PKK'nın üst düzey yöneticisi Serkan Nazlıer MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi
TUSAŞ'a saldıran terörist Mine Sevjin Alçiçek bakım kim çıktı?
MSB: 59 terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul'daki havalimanlarında güvenlik tedbirleri artırıldı
Çok Okunanlar
TUSAŞ'a saldıran terörist Mine Sevjin Alçiçek bakım kim çıktı? TUSAŞ'a saldıran terörist Mine Sevjin Alçiçek bakım kim çıktı?
MSB: 59 terörist etkisiz hale getirildi MSB: 59 terörist etkisiz hale getirildi
Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri açıklandı Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri açıklandı
Lyon-Beşiktaş maçı canlı izle! Lyon-Beşiktaş maçı canlı izle!
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 32 hedef imha edildi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 32 hedef imha edildi