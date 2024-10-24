Güvenlik toplantısından kararlılık mesajı çıktı! "Teröristan" kurulmasına asla müsaade edilmeyeceği vurgulandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'dan İstanbul'a döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde güvenlik toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısı ile ilgili son gelişmeler, terörle mücadeleye ilişkin atılan ve atılacak adımlar ele alındı.

Toplantıda terörle mücadeleye kararlılıkla devam edileceği, terörsüz bir Türkiye için cansiparane çalışmaların süreceği ve sınırların ötesinde bir "teröristan" kurulmasına asla müsaade edilmeyeceği vurgulandı.

Toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik katıldı.