TUSAŞ'tan kararlılık mesajı! Terör saldırısıyla ilgili açıklama geldi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda 5 kişi şehit olurken onlarca kişi de yaralandı.

TUSAŞ, şirketin Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, saldırının lanetlediği vurgulandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik ve beraberliğinin, hain terör saldırılarının üstesinden gelinmesinde en büyük güç olduğu belirtilen açıklamada, "Gerçekleştirilen saldırı sadece şirketimize yönelik değil, tüm savunma sanayimiz ve milletimize yönelik bir saldırıdır. Fakat her badireyi güçlü bir şekilde atlatan milletin bir evlatlarıyız. Bu saldırıyı da birlik ve beraberlik içerisinde atlatarak ülkemizin geleceğine yönelik ara vermeden çalışmaya devam edeceğiz. Saldırı sonucu şehit düşen mesai arkadaşlarımız ve bir vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. TUSAŞ olarak şehitlerimizin hatırasını yaşatarak milli savunma sanayimize katkı sunmaya devam edeceğiz." denildi.

TUSAŞ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET DEMİROĞLU'NDAN AÇIKLAMA

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu da terör saldırısıyla ilgili açıklama yaptı. Mehmet Demiroğlu, terör saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Mehmet Demiroğlu, "Aziz milletimizin başı sağ olsun. Ankara Kahramankazan'da bulunan yerleşkemize yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Tüm ekip arkadaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hiçbir saldırı ülkemizin milli savunma sanayisindeki kararlı duruşunu ve gelişimini engelleyemeyecektir. Bu saldırılara karşı birlik ve beraberlik içinde dimdik durarak yılmadan ülkemizin geleceği için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.