Hak-İş 1 Mayıs'ta Kocaeli'de! Bu yılın teması Filistin olacak

Hak-İş bu yıl 1 Mayıs'ta Kocaeli'de olacak. Genel Başkan Mahmut Arslan, Emek ve Dayanışma Günü'nü Gazzeli işçilerle karşılayacaklarını açıkladı.

"Kocaeli'de Filistinli işçiler için 1 Mayıs'ı kutlayacağız. Gazzeli işçilerimizin de katılımıyla bunu yapacağız."

İzmir'in Kemalpaşa'da bulunan Lezita Fabrikası'nda 15 gündür uygulanan grev kararına ilişkin de konuştu Arslan. Eylemlerin boykot uygulamasına kadar büyüyeceğini söyledi.