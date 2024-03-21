Hak-İş 1 Mayıs'ta Kocaeli'de! Bu yılın teması Filistin olacak
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, bu yıl 1 Mayıs'ı Filistin teması ile Kocaeli'de kutlayacaklarını açıkladı. Arslan, İzmir'de Öz Gıda İş üyesi işçilerin Lezita'da başlattığı grevin ürün boykotları ile büyüyeceğini de bildirdi.
Hak-İş bu yıl 1 Mayıs'ta Kocaeli'de olacak. Genel Başkan Mahmut Arslan, Emek ve Dayanışma Günü'nü Gazzeli işçilerle karşılayacaklarını açıkladı.
"Kocaeli'de Filistinli işçiler için 1 Mayıs'ı kutlayacağız. Gazzeli işçilerimizin de katılımıyla bunu yapacağız."
İzmir'in Kemalpaşa'da bulunan Lezita Fabrikası'nda 15 gündür uygulanan grev kararına ilişkin de konuştu Arslan. Eylemlerin boykot uygulamasına kadar büyüyeceğini söyledi.
"İşverenden grev kırıcı hareketlerden vazgeçmesini istiyoruz. Lezita ürünlerini tüketmeyin diyerek de demokratik mücadele yöntemlerini sürdüreceğiz. Bilbordlara çıkacağız. Hakkımızı kullanacağız."
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi