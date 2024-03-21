Özel sektörde kıdem tazminatı tehlikesi! Hak-İş'ten Adalet Bakanlığı'na çağrı

Zorunlu arabuluculuğun özel sektör çalışanlarının kıdem tazminatını tehlikeye attığı belirtildi. Açıklama Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan geldi.

Arslan, çalışma hayatı muhabirleriyle Ankara'daki genel merkez binasında iftarda bir araya geldi. Konfederasyon genel başkanı, 2018 yılından itibaren işçi alacakları davası öncesi zorunlu hale getirilen arabuluculuk sistemini eleştirdi. Uygulanan sistem ile özel sektör çalışanlarının kıdem tazminatının yok edildiğini açıkladı.

Avukat tutamayan çalışanların arabuluculuk görüşmelerinde işverenin teklifine mahkum edildiği de ifade edildi. Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, arabuluculuk dairesinden bürokratların bugüne kadar verilen kararlarla ilgili verileri paylaşmayı kabul etmediğini belirtti. Adalet Bakanlığına çağrıda bulundu.