Hakan Fidan: "3. Dünya savaşı riski var"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Haber Türk'e konuştu. Gündemi değerlendiren Fidan, Türkiye'nin etrafındaki sıcak bölgelere de dikkat çekti.

Fidan “Sayın Putin başta olmak üzere nükleer silah kullanma noktasında tereddütü olmayacağını ifade ettiler. Bizim tam da ilk başından itibaren altını çizdiğimiz, uyardığımız konu. Savaş devam ettiği sürece bu risk devam edecek. Bundan kaçış yok” dedi.

'RİSKİ İYİ OKUMAK VE YÖNETMEK GEREK'

“Her taraf oyun değiştirici yöntemleri kullanmak zorunda kalacak” diyen Fidan şöyle devam etti: