Hakan Fidan, ABD'deki seçim sonrasını işaret etti! ABD, Irak ve Suriye'den çekilecek mi?

Hakan Fidan, ABD’nin seçimden sonra Irak ve Suriye’den çekilmeyi değerlendirebileceğini söyledi. "2025'te Irak'tan, 2026'da da IKBY bölgesinden çıkmayı tartışıyorlar" diyen Fidan, Suriye’nin kendi içinde normalleşmesi gerektiğini söyledi, 'muhalefetle uzlaşı sağlanmalı' şartını yineledi.

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Hakan Fidan, ABD'deki seçim sonrasını işaret etti! ABD, Irak ve Suriye'den çekilecek mi?
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, seçim sonrasına işaret etti. ABD’nin Irak ve Suriye’den çekilebileceğini söyledi.

Bakan Hakan Fidan, Akşam Gazetesi’ne konuştu. Irak ve Suriye'deki son durum ve terör örgütüne destek veren ABD ile ilişkiler başta olmak üzere, Türkiye'nin dış politikasındaki güncel konuları değerlendirdi.

Irak ve Suriye’den çekilmenin ABD’nin masasında olduğunu belirten Hakan Fidan, “İran'ın etki alanında askeri varlık bulundurmayı istemiyorlar. ABD birlikleri orada bulundukları sürece, saldırıya açık vaziyette” dedi. ABD’nin, 2025'te Merkezi Irak, 2026'da da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bölgesinden çıkmayı tartıştığını söyledi.

Hakan Fidan, ABD'deki seçim sonrasını işaret etti! ABD, Irak ve Suriye'den çekilecek mi? - Resim : 1

Hakan Fidan, DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun da Afrika'ya taşınabileceğini belirtti.

Hakan Fidan, Suriye ile normalleşme ve terörle mücadelenin öncelikli konular olduğunu söyledi ancak ‘muhalefetle uzlaşın’ şartını yineledi. Fidan, Suriye’nin kendi içinde normalleşmesi gerektiğini savundu.

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