Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşıyla görüştü! İşte kritik görüşmenin ayrıntıları

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze'deki son gelişmeler ve Ukrayna'daki durum ele alındı.

Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşıyla görüştü! İşte kritik görüşmenin ayrıntıları
Editör: Yasin Kerim Aşan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede, Gazze'deki son gelişmeler ve Ukrayna'daki durum ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'de bir an önce kalıcı ateşkes sağlanmasının önemine değindi ve insani yardımların bölgeye ulaşmasının önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Hakan Fidan, İsrail'in Refah'a saldırmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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