Hakan Fidan, Antony Blinken ile görüştü!

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı, Belçika'nın başkenti Brüksel'de devam ediyor. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumlarına katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, toplantı marjında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü.

Bakan Fidan ayrıca Alman mevkidaşı Annalena Baerbock ile de bir araya geldi. Görüşmede terörle mücadele konuları ve savunma sanayisi alanında işbirliği ele alındı.

Fidan, Hollandalı mevkidaşı Hanke Bruins Slot ile de bir görüşme gerçekleştirdi.