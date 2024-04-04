Hakan Fidan, Antony Blinken ile görüştü!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında, ABD Dışişleri Bakanı Antony Bliken ile bir araya geldi.

Hakan Fidan, Antony Blinken ile görüştü!
Editör: Yasin Kerim Aşan
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NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı, Belçika'nın başkenti Brüksel'de devam ediyor. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumlarına katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, toplantı marjında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü.

Bakan Fidan ayrıca Alman mevkidaşı Annalena Baerbock ile de bir araya geldi. Görüşmede terörle mücadele konuları ve savunma sanayisi alanında işbirliği ele alındı.

Fidan, Hollandalı mevkidaşı Hanke Bruins Slot ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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