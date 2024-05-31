Hakan Fidan, Antony Blinken ile görüştü! Kritik görüşmenin ayrıntıları ortaya çıktı

NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı, Çekya'nın başkenti Prag'da gerçekleştiriliyor. Toplantıda, Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil ediyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Prag'da, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi. Mevkidaşların görüşmesine ilişkin açıklama Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapıldı.

GÖRÜŞMENİN AYRINTILARI ORTAYA ÇIKTI!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD'li mevkidaşı arasında yapılan görüşmenin ayrıntıları da belli oldu.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ateşkes müzakereleri ve iki devletli çözüm süreci, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna'daki durum ve bazı Afrika ülkelerindeki çatışmalar ve ihtilafların çözümüne dair konular görüşüldü.

Görüşmede, Türkiye'nin Suriye'deki son gelişmelerle alakalı görüşleri aktarılırken, Washington'da yapılacak NATO Zirvesi öncesi ittifakı ilgilendiren konular da ele alındı.