Hakan Fidan ile Guterres arasında kritik görüşme! İşte görüşmenin ayrıntıları

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkilinin görüşmesinin ayrıntıları da belli oldu.

Hakan Fidan ile Guterres arasında kritik görüşme! İşte görüşmenin ayrıntıları
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Hakan Fidan, son olarak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İkilinin görüşmesinin ayrıntıları da belli oldu. Görüşmede, bölgede son günlerde yaşanan gelişmeler ve Gazze'deki durum ele alındı.

Görüşmede ayrıca, "Kıbrıs konusu" ve Karadeniz'de seyrüsefer güvenliği de değerlendirildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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