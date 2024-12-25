Hakan Fidan ile Yaşar Güler görüştü! Görüşmeyle ilgili açıklama yapıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler bir araya geldi. İkilinin görüşmesiyle ilgili açıklama yapıldı.
Yayınlanma:
Suriye'de sıcak gelişmeler yaşanırken bir yandan da Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sınır ötesi terör operasyonları hız kesmeden devam ediyor.
Bölgede kritik süreç sürerken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler bir araya gelerek önemli bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmeyle ilgili Milli Savunma Bakanlığından açıklama yapıldı. Bakan Hakan Fidan ile Bakan Yaşar Güler'in Dışişleri Bakanlığında görüştüğü bildirildi.
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi.#MillîSavunmaBakanlığı #YaşarGüler pic.twitter.com/WNhwWzWhyO— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 25, 2024
Kaynak: Anadolu Ajansı