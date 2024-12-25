Hakan Fidan ile Yaşar Güler görüştü! Görüşmeyle ilgili açıklama yapıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler bir araya geldi. İkilinin görüşmesiyle ilgili açıklama yapıldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Hakan Fidan ile Yaşar Güler görüştü! Görüşmeyle ilgili açıklama yapıldı
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Suriye'de sıcak gelişmeler yaşanırken bir yandan da Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sınır ötesi terör operasyonları hız kesmeden devam ediyor.

Bölgede kritik süreç sürerken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler bir araya gelerek önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmeyle ilgili Milli Savunma Bakanlığından açıklama yapıldı. Bakan Hakan Fidan ile Bakan Yaşar Güler'in Dışişleri Bakanlığında görüştüğü bildirildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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