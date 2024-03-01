Hakan Fidan İranlı mevkidaşıyla görüştü! İşte kritik görüşmenin ayrıntıları

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İralı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüştü. Görüşmede, ikili ilişkiler ve Gazze başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

Hakan Fidan İranlı mevkidaşıyla görüştü! İşte kritik görüşmenin ayrıntıları
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefonda görüştü.

İki bakanın gündeminde, Türkiye-İran ilişkileri, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin Ankara ziyaretinde varılan anlaşmaların takibi ve Gazze konusu vardı.

Bakan Fidan, Reisi’nin Ankara ziyaretinin tarihi nitelikte olduğunu belirtti; Türkiye’nin İran ile iş birliğini artırma isteğini dile getirdi.

Fidan, Filistin topraklarında İsrail’in saldırganlığını durdurmak için İslam ülkeleri arasında koordinasyon yapılması gerekliliğine dikkat çekti.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan da Reisi’nin Ankara ziyaretinde varılan anlaşmaların hayata geçirilmesi için ortak çabaların sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

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# hakan fidan # iran
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