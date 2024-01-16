Hakan Fidan Meclis'te net konuştu! "ABD PKK'ya destek veriyor"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan TBMM'deki terörle mücadele oturumunda konuştu.

Devletimizin terör belasını kati suretle bitirme yönündeki azmi ve kararlılığı her şeyin üzerindedir. Meşru müdafa hakkımız çerçevesinde PKK/YPG ve destekçileriyle sınır ötesindeki mücadelemiz, son terör odağı etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecektir.

Bölgemizde barış ve güvenliğin güçlendirilmesi, milli güvenlik sistemimizin parçası olan dış politikamızın önceliklerinin başında yer almaktadır. Bu stratejinin bir parçası olarak, tüm terör örgütlerinin kökünü bölgemizde kalıcı olarak biçimde kazınması elzemdir. Bu yalnızca milletimizin değil, tüm bölge ülkelerinin barış ve huzur içinde güvenli şekilde yaşamalarının olmazsa olmaz şartıdır. Bu nedenle tüm komşularımızın ve müttefiklerimizin terörle mücadelemize samimiyetle destek vermesi bir zaruret haline gelmiştir.

Son 21 yıldır, Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğindeki hükümütlerimiz, terörle mücadelede ezber bozarak, Türkiye'ye giydirilmeye çalışılan esaret gömleğini yırtıp atmıştır. Türkiye uzun yıllar terör örgütleriyle hükümetlerimiz döneminde mücadele etmiştir. Bu mücadele sürdürürken özgürlük, güvenlik dengesinde adeta altın orantıyı yakalan bir yola başvurmuştur. Milletimizin hakettiği demoratik adımlar atılırken, teröre zemin oluşturan toplumsal şartlar ortadan kaldırımış, eş zamanlı olarak askeri ve istihbari alandaki yöntemler gözden geçirilerek uzun soluklu bir mücadele başlatışmıştır.

"TÜRKİYE'DE ZEMİN KAYBEDEN PKK SALDIRILARINI SINIR ÖTESİNE TAŞIDI"

Bölücü terör örgütü Türkiye’de silahlı varlığını kaybetmiştir. Türkiye'de zemin kaybeden PKK saldırılarını sınır ötesine taşımak zorunda kaldı. PKK artık daha çok Irak ve Suriye için güvenlik tehdidi haline gelmiştir. Örgüt, Irak ve Suriye'deki siyasi boşluktan faydalanıyor.

Tehdidi kaynağında bertaraf ediyoruz. Suriye ve Irak ayırımını ortadan kaldırdık. Saldırı nereden gelirse gelsin, örgütü her iki alanda da aynı anda hedef alıyoruz.

Dışişleri Bakanlığı olarak diğer kurumlarımızla işbirliği halinde terörle mücedele diplomasimizi yürütmekteyiz.

Terör örgütünün son kullanım tarihi geçmiştir. Bölücü terör örgütüne sınırlarımız boyunca ve ötesinde kendini güvende hissedebileceği hiçbir alan bırakmayacağız.

Örgütü ayakta tutan kaynaklarını teker teker yok ediyoruz. Teröristi yok etmekle kalmıyor tepe kadrosunu elemine ediyoruz.

"KYB, IRAK'TA PKK'YA ALAN AÇTI"

Süleymaniye'ye yönelik yaptırımlarımıza rağmen KYB, PKK'ya müzahir tutumunu değiştirmezse daha ileri tedbirler almakta tereddüt etmeyeceğiz.

Irak makamlarıyla istişare sürecimiz devam ediyor, Irak yönetiminin PKK'ya yönelik evrilmekte olan anlayışını tahkim etmek üzere çalışmalarımız titizlikle sürdürülmektedir

Örgütün Suriye ve Irak arasındaki geçişkenliği her iki sahada etkisiz kılınmasını gerektirmektedir. Suriye’de rejim karşıtlığı üzerine kurulan koalisyon, zaman içinde DEAŞ ve PKK ile iş birliğine evrilmiştir. Bu çarpık ilişkiyi sona erdirmeye PKK’nın doğduğu yer olan Suriye sahasında yok edilmesi için mücadeleye devam edeceğiz.

ABD, DEAŞ ile mücadele bahanesiyle PKK'YPG'ye destek veriyor.