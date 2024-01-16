Yaşar Güler'den sınır ötesi operasyona karşı çıkanlara tepki! "Belli ki acıları unutmuşa benziyorlar"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Ordunun orada ne işi var? gibi sorular soruluyor. Şüphesiz ki bunu söyleyenler yakın geçmişte yaşananları Irak ve Suriye’den kaynaklı ödediğimiz bedelleri de unutmuşa benziyorlar. Böyle hassas bir konuda birlik olmak yerine acıların siyasi malzeme yapılması asla kabul edilemez" dedi.

Bakan Güler'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Şehit haberi alındıktan sonra bazı kesimler tarafından spekülasyonlar yaratılmaktadır. Kahraman Mehmetçiği yok sayma amaçlı olduğu da görülmektedir.

“Ordunun orada ne işi var?” gibi sorular soruluyor. Şüphesiz ki bu söylemler yakın geçmişte yaşananları Irak ve Suriye’den kaynaklı ödediğimiz bedelleri de unutmuşa benziyorlar. Böyle hassas bir konuda birlik olmak yerine acıların siyasi malzeme yapılması asla kabul edilemez. Eleştiriler olabilir ama birlik içinde olunmalıdır.

"TERÖR ÖRGÜTÜNE AĞIR DARBE VURDUK"

Teröristlerin yanı başımızda bu şekilde yuvalanması ile artık sınır ötesinde daha etkin mücadele gereği ortaya çıktı bu kapsamda 2016’dan itibaren sınırlarımız emniyetini ileriden sağlama ve terörü kaynağında yok etme stratejisini uygulamaya başladık.

Suriye’de bedel ödediğimizi ifade ediyorlar evet Türkiye bedel ödemiştir ancak Suriye’de gerekli tedbirleri almadan önce ödemiştir. Operasyonlar sonrasında bölgedeki durum değişti.

Sınırlı hedefli ve süreli operasyonlar bugün yerini sürekli operasyonlara bırakmıştır. Bu çerçevede TSK tarafından 2019 yılında başlatılan pençe harekatlarını terör örgütünün hareket kabiliyetinin engellemesi konusunda önemli kazanımlara ulaşmamızı sağlamıştır.

"AĞIR TAHRİBATA UĞRAYAN PKK HAREKAT ALANLARIMIZI ÖNCELİKLİ HEDEF HALİNE GETİRDİ"

Üs bölgesi stratejisi sayesinde 30 kilometre derinlikte güvenli hat oluşturduk. Pençe Kilit operasyonu ile kilit kapatılmıştır.

Terör örgütünün mühimmat aktarımları bitme noktasına getirilmiştir. İşte bu nedenle Pençe harekatlarımız sonrası ağır tahribata uğrayan PKK harekat alanlarımızı öncelikli hedef haline getirdi.

"ÜLKEDE TESİS EDİLEN GÜVEN VE HUZUR ORTAAMINA KOLAY GELİNMEDİ"

Eğer orada olmasaydık sınırlarımıza yönelik saldırılar devam edecekti ve şehirlerimizde daha büyük bedeller ödenecekti. Ülke içinden tek bir şehit haberi gelmiyor. Bu da stratejimizin başarısını gösteriyor. İllerde güvenlik sağlandıkça terör bölgeleri yatırımlar alıp cazibe merkezi haline geldi. Sağlanan güvenlik ve huzur ortamını görmeniz için bu şehirlerimizi ziyaret etmenizi istiyorum.

Gabar'da petrol çıkarılabiliyor, Hakkari'nin yaylalarında festivaller yapılabiliyorsa, terörü kaynağında yok etme stratejimiz sayesindedir. Ülkede tesis edilen güven ve huzur ortaamına kolay gelinmedi. Şu anda da kahraman mehmetçik ülkesinin huzuru için zorlu şartlarda görev yapıyor. Maalesef şehitlerimiz de oluyor.

Hain PKK'lı teröristler tarafından üs bölgelerimize gerçekleştirilen alçak saldırılar görüş mesafesinin olmadığı ortamda alçakça gerçekleştirildi. Üs bölgelerimize yaklaşan teröristlerimizin bir çoğu da etkisiz hale getirilmiştir. Sınırlarımızın ötesinde bulunan kahraman evlatlarımız üs bögelerinde her türlü donanıma sahip bir şekilde çalışıyor, teknolojiyi kullanıyorlar.

"80 DOKTORUMUZ ÜS BÖLGELERİNDE GÖREV YAPIYOR"

Şu anda 80 doktorumuz üs bölgelerinde görev yapmaktadır. Yine pençe kilit harekatına kurulan Çukurca Hakkari Işıklı seyyar sahra hastaneleri ile de hizmet verilmektedir. Helikopterler dahil en seri vasıtalar üs bölgelerinde kullanılıyor. Hassasiyetimiz en üst seviyededir.

Bölgedeki üslerimizdeki güvenlik tedbirlerini sürekli olarak artırıyoruz. Son teknoloji koruyucu sistemleri kullanılıyor.

"114 HEDEF İMHA EDİLDİ"

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör hedefleri vuruldu. Toplam 114 hedef imha edildi. Mehmetçik karşısında aciz kalan teröristlerin son çırpınışları. Teröristlerin kalbi Zap'a ulaşmamız, örgütün son direncini Pençe-Kilit sahasında ortaya koymasına sebep oldu.

Kim destek verirse versin, hangi bahaneyle, ne sebeple olursa olsun güney sınırlarımız boyunca bir terör koridoru kurulmasına izin vermeyeceğiz.