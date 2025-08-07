Hakan Fidan, Şam'da Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara tarafından başkent Şam'da kabul edildi. Terörle mücadeleden yeniden imara kadar kritik başlıkların masaya yatırıldığı görüşmede iki ülke ilişkilerinde son 8 ayda kaydedilen gelişmeler değerlendirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'ye gerçekleştirdiği çalışma ziyareti kapsamında Şam'da bir dizi önemli temasta bulundu. Havalimanında Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani tarafından karşılanan Fidan, temaslarının ilk aşamasında Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara tarafından kabul edildi.

TERÖRLE MÜCADELE VE ORTAK GÜVENLİK MASADA

Görüşmede Esad rejiminin devrilmesinden bu yana geçen 8 ay içinde Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerde elde edilen ilerleme değerlendirildi. Özellikle güvenlik alanında yürütülen iş birlikleri öne çıkarken, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesi ve kurumsallaştırılması gerektiği vurgulandı.

Suriye'nin yeniden inşası ve ülkenin istikrarının sağlanmasına yönelik çalışmaların önemine dikkat çekilen görüşmede, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğine verdiği önem yeniden teyit edildi. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundan kaynaklanan milli güvenlik tehditleri ve özellikle DEAŞ ile PKK/YPG gibi terör örgütleriyle mücadele konularında iki ülke arasında iş birliğinin daha da artırılması gerektiği belirtildi.

İSRAİL'İN TEHDİT EDEN EYLEMLERİ DE ELE ALINDI

Görüşmede ayrıca İsrail'in hem Suriye'nin hem de genel olarak bölgenin istikrar ve güvenliğine tehdit oluşturan söylem ve eylemleri de değerlendirildi. Taraflar bu konuda da ortak tutum geliştirilmesi gerektiği yönünde fikir birliğine vardı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'ye ilk kez 22 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirdiği ziyaretle diplomatik ilişkilerde yeni bir dönemin kapısını aralamıştı. Bu ziyareti, 13 Mart 2025 tarihinde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'la birlikte yapılan kapsamlı çalışma ziyareti takip etmişti. Son 8 ay içinde sadece Türk yetkililer değil, Suriye tarafı da Türkiye'yi farklı vesilelerle ziyaret etti. Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ve Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani’nin Türkiye temaslarında güvenlikten ekonomiye, siyasi süreçten insani yardımlara kadar pek çok başlıkta iş birliği imkanları ele alındı. 

Görüşmelerde Türkiye'nin Suriye’ye her alanda destek vermeye hazır olduğu yinelenirken, iki ülke arasındaki iş birliğinin kalıcı hale getirilmesi için kurumsal yapıların oluşturulmasına yönelik adımların da değerlendirildiği belirtildi.

