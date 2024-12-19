Hakan Fidan'dan ABD'ye YPG mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Suriye'deki önceliklerinin göç ve terör olduğunu açıkladı. YPG’ye yönelik operasyonların sürdüreceğin vurgulayan Hakan Fidan, "YPG'ye desteği nedeniyle ABD ile Türkiye arasında bir çatışma olmaması için çaba sarf ediyoruz" dedi.

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Hakan Fidan'dan ABD'ye YPG mesajı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar merkezli El-Cezire kanalına konuştu. Türkiye'nin, Suriye’deki stratejisini ve hedeflerini anlattı.

Hakan Fidan, Türkiye’nin Suriye'deki varlığının iki temel amacı olduğunu söyledi. Bunları, Türkiye'ye daha fazla göçü önlemek ve terörle mücadele olarak sıraladı. Hakan Fidan, "Bu iki önemli endişenin ortadan kalktığını görürsek, Suriye'de kalmak için bir nedenimiz olmayacak." dedi.

"ABD BİZE 'TERÖR TEHDİDİNE KARŞI AKSİYON ALMAYIN' DİYEMEZ"

Bakan Hakan Fidan, YPG’nin, PKK’nın uzantısı olduğunu ve Suriye'de terör örgütü olarak faaliyet yürüttüğünü belirtti. Türkiye'nin PKK/YPG’ye yönelik operasyonlarını sürdüreceğin vurguladı.

Hakan Fidan'dan ABD'ye YPG mesajı - Resim : 1

Hakan Fidan, "ABD bize 'terör tehdidine karşı aksiyon almayın' diyemez. Operasyonlarımıza devam edeceğiz. ABD'nin YPG'ye verdiği destek nedeniyle Türkiye ile ABD arasında bir çatışma olmaması için çaba sarf ediyoruz. Bu işi diyalogla masada çözmeye çalışıyoruz." dedi.

PKK/YPG'YE OLASI OPERASYON

Suriye'nin kuzeyine PKK/YPG'ye olası operasyon ile ilgili de konuşan Hakan Fidan, "Bu şu anda birincil olarak Şam'daki yönetimin konusudur. Bizim müdahil olmamıza gerek kalmayacak" ifadelerini kullandı.

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