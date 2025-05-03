Hakim ve savcı yardımcılarının atamaları tamamlandı: 991 yeni isim adalet teşkilatına katılıyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 2. dönem hakim ve savcı yardımcılarının atama sürecinin tamamlandığını duyurdu. Haber Global'e göre, yeni sistemle birlikte yargı mensupları artık daha uzun ve kapsamlı bir eğitim sürecinden geçiyor. Atanan yardımcılar, görevlerine 13-15 Mayıs tarihleri arasında başlayacak.

YENİ SİSTEMDE “USTA-ÇIRAK” MODELİ

Bakan Tunç, açıklamasında yeni hakim ve savcı yardımcılığı sisteminin detaylarına da değindi. Bakan Tunç, "Hakim ve savcı yardımcılığı sistemiyle 1 yılı Türkiye Adalet Akademisi'nde, 2 yılı tecrübeli hakim ve savcılarımızın yanında usta-çırak ilişkisiyle geçirilecek 3 yıllık sürede teorik bilgiyle sınırlı kalınmayacak, pratiği bilen, deneyimli, donanımlı yargı mensupları yetişecek. Hakimlik ve savcılığa geçişte daha sağlam ve ölçülebilir bir hazırlık süreci oluşturulacak. Atamalarını gerçekleştirdiğimiz hakim ve savcı yardımcılarımıza eğitim ve meslek hayatlarında başarılar diliyorum." dedi.

ATAMALARDA RAKAMLAR NETLEŞTİ

Adalet Bakanlığı’nın yazılı açıklamasına göre:

Toplam 991 hakim ve savcı yardımcısının ataması tamamlandı.

Adli yargı alanında:

Yazılı ve sözlü sınavı kazanan 850 adaydan 842'si atandı.

774’ü açıktan, 68’i naklen atandı.

Avukatlıktan geçiş yapanlar:

100 adaydan 99’unun ataması yapıldı.

İdari yargıda:

Sınavı kazanan 50 adayın tamamı atandı.

46’sı açıktan, 4’ü naklen görevlendirildi.

Yeni yargı mensupları, 13-15 Mayıs 2025 tarihleri arasında görevlerine başlayacak. Başlayış işlemleri ise Ankara Adliyesi ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilecek.