İzmir'de alevler geceyi aydınlattı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
İzmir’in Tire ilçesinde bir evde meydana gelen yangın faciası, iki kardeşi birbirinden ayırdı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangında 40 yaşındaki Selim Kuzu hayatını kaybederken, ağabeyi Mustafa Ali Kuzu ağır yaralandı.
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İzmir’in Tire ilçesine bağlı kırsal Dallık Mahallesi’nde bulunan müstakil bir evde, gece saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evin tamamını sardı. Yangını gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak yapılan incelemede, evde bulunan Selim Kuzu’nun (40) hayatını kaybettiği belirlendi. Yangından ağır yaralı olarak kurtarılan ağabeyi Mustafa Ali Kuzu (41) ise sağlık ekiplerince Tire Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı