Halfeti'de polise taşlı saldırıda bulunan 8 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanlarının görevden uzaklaştırıldığını duyurmuştu. Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu, Şanlıurfa Valiliğince Halfeti Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Halfeti'de polise taşlı saldırıda bulunan 8 kişi yakalandı
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Şanlıurfa'nın Halfeti ilçe belediyesine görevlendirme yapılmasının ardından karara tepki gerekçesiyle belediye binasına girmek isteyen bir grup polise taşlı saldırıda bulundu. Saldırıda 2 polis memuru yaralandı. Yaralı polis memurları, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Halfeti'de polise taşlı saldırıda bulunan 8 kişi yakalandı - Resim : 1

Uyarılara rağmen dağılmayan gruba, polis tarafından tazyikli su ve biber gazıyla müdahale edildi. Ara sokaklara kaçan grup üyelerinin bir süre sonra çöp konteynerlerini devirip ateşe verdikleri görüldü.

OLAYLARLA İLGİLİ 8 KİŞİ YAKALANDI

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından polise taşlı saldırıda bulunulmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Halfeti'de polise taşlı saldırıda bulunan 8 kişi yakalandı - Resim : 2

Çalışmalarda saldırıyla ilgili 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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