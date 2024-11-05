Halfeti'de polise taşlı saldırıda bulunan 8 kişi yakalandı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçe belediyesine görevlendirme yapılmasının ardından karara tepki gerekçesiyle belediye binasına girmek isteyen bir grup polise taşlı saldırıda bulundu. Saldırıda 2 polis memuru yaralandı. Yaralı polis memurları, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Uyarılara rağmen dağılmayan gruba, polis tarafından tazyikli su ve biber gazıyla müdahale edildi. Ara sokaklara kaçan grup üyelerinin bir süre sonra çöp konteynerlerini devirip ateşe verdikleri görüldü.

OLAYLARLA İLGİLİ 8 KİŞİ YAKALANDI

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından polise taşlı saldırıda bulunulmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Çalışmalarda saldırıyla ilgili 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor.