Ankara'da feci kaza: İki servis çarpıştı, 21 yaralı var

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, iki servis aracının karıştığı trafik kazasında 21 kişi yaralandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Ankara'da feci kaza: İki servis çarpıştı, 21 yaralı var
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Edinilen bilgilere göre, kaza akşam saatlerinde Çubuk ilçesi Yenice kavşağında meydana geldi. Selami Ata yönetimindeki 06 S 25023 plakalı fabrikada bulundurulan servis aracı, Ali Metin idaresindeki 06 ECC 205 plakalı araçla Çubuk Ankara Bulvarı Yenice kavşağında çarpıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, 06 S 25023 plakalı servis aracındaki 17 kişi ve 06 ECC 205 plakalı araçtaki 4 kişi olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları ambulanslarla hastanelere sevk etti.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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