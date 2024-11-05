Samsun'da kaçakçılık operasyonu! 475 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Yurt genelinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Samsun'un İlkadım ilçesinde önemli bir operasyona imza atıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Takip edilen bir minibüsü durduran ekipler, yaptıkları aramada, 475 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

Operasyonda yakalanan 1 şüpheli hakkında "kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.