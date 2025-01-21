Halı saha maçı sonrası tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Van’ın Çaldıran ilçesi, halı saha maçı sonrasında yaşanan trajik bir olayla sarsıldı. Edinilen bilgilere göre, gençler arasında oynanan bir halı saha maçının ardından iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede Ö.U. isimli genç hayatını kaybetti, bir diğer kişi ise yaralandı. Yaralı şahıs, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.