Halı saha maçı sonrası tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Van’ın Çaldıran ilçesinde bir halı saha maçı sonrasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı. Olayın neden çıktığı ise henüz bilinmiyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Halı saha maçı sonrası tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
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Van’ın Çaldıran ilçesi, halı saha maçı sonrasında yaşanan trajik bir olayla sarsıldı. Edinilen bilgilere göre, gençler arasında oynanan bir halı saha maçının ardından iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede Ö.U. isimli genç hayatını kaybetti, bir diğer kişi ise yaralandı. Yaralı şahıs, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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