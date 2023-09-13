Halil Konakçı Rahip Brunson ile görüşüyor! Mormonların ajanı Konakçı'nın kirli geçmişi ortaya döküldü!

Daha önce yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Halil Konakçı ortaya attığı iddialarla tepki çekmeye devam ediyor. Hatay'ı arap yurdu ilan edip Atatürk'e ve Cumhuriyete karşı asılsız iddialarıyla aklı başında olan her insanın tepkilerini çeken sözde imam Halil Konakçı'nın kirli geçmişi Gazeteci Fatih Ergin tarafından bir bir ortaya döküldü!

HALİL KONAKÇI RAHİP BRUNSON İLE GÖRÜŞTÜ! MORMONLARIN AJANI OLARAK YETİŞTİRİLDİ!

Fatih Ergin sözde imam Halil Konak'çı hakkında Twitter hesabı üzerinden çok önemli bilgiler verdi. Gizli Hristiyan tarikatı Mormonlarla iletişimde olduğunu belirten Ergin konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

Halil Konakçı İzmir'de Rahip Brunson ve kilise ile kontaktaydı. Gizemli Hristiyan tarikatı Mormonların azizleriyle de ciddi ilişkileri vardı. Brunson'un da Mormonlar ile bağı ortaya çıkmıştı. Mormonlar'ın FETÖ ile de bağlantısı vardı. Türkiye'deki Mormonlar CIA için çalışıyorlar.

Bildiğiniz üzere rahip Brunson 15 Temmuz Darbe girişimi sonrası terör örgütleri ile işbirliği yapma ve casusluk yapma iddiası ile tutuklanmıştı.

TARİKATLARDA ÖZEL OLARAK YETİŞTİRİLİP DİYANETE YERLEŞTİRİLDİ!

Rize'de Seyit Fethi adlı bir özel grupla tarikatta yetiştirildiğini söyleyen Fatih Ergin, işin içinde eski Refah Partisi milletvekili Şevki Yılmaz'ın da bulunduğunu söyledi. Konuya ilişkin yaptığı açıklama şu şekildeydi:

Halil Konakçı'yı kapatılan RP'nin meşhur eski milletvekili Şevki Yılmaz Rize'ye götürdü ve orada bir cemaatin Seyit Fethi adlı özel grubuna ait medresesinde özel yetiştirildi. Birkaç yıl önce medreselerden icazet alan binlerce kişinin imam atanmasıyla Diyanet'e yerleştirildi.

Diyanet'te imam olan Halik Konakçı'nın söylediği sözler ağır tepki çekerken milyonlarca vatandaş ise Halil Konakçı'ya ödenen maaşın vergileriyle ödendiğini ve tamamen haram ettiklerini söylüyor.

LAWRANCE NE İSE HALİL KONAKÇI'DA ODUR!

Camilerde cemaate hilafet çağrısı yaparak kışkırtma yapan Halil Konakçı ise halen görevine Pendik Ulu Çınar Camisinde devam ediyor.

Gazeteci Fatih Ergin ise açıklamalarını şu şekilde bitirdi: