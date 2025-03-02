Halil Konakçı'dan vatandaşa tepki çeken sözler

Provokatif vaazları, Atatürk düşmanı açıklamalarıyla sürekli gündeme gelen ve DİB'in hakkında soruşturma başlattığı Halil Konakçı AK Parti'nin gençlik örgütü TÜGVA'nın etkinliğinde bir vatandaşa hakaretler etti.



Halil Konakçı'dan kendisine soru soran vatandaşa: "Sus, konuşma. Senin gibi hıyarlar ayrıştırıyor. Bunlar çapulcu, bunlar bu vatanın öz evladı değil." dedi.

Konakçı'nın salondaki dinleyicileri tahrik etmek amacıyla "bunlar Muhammed Mustafa'nın düşmanı" dediği de duyuldu.



Konakçı'nın videosu sosyal medyada kısa sürede tepki topladı.