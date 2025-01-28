Halit Ergül'ün diğer otelinde de aynı eksikler var mıydı? O otelin genel müdürü İtiraf etti

78 kişi can verdi, belgeler, itiraf dolu açıklamalar peş peşe geldi. Bolu Grand Kartal otelin sahibi Halit Ergül'ün diğer otelinde de eksikler olduğu ortaya çıktı.



Bolu'daki otel yangınından sonra Ergül'ün sahibi olduğu Gazelle Otelin Genel Müdürü Ahmet Demir de tutuklanmıştı. Savcılık sorgusundaki ifadelerine ulaşıldı. Gazelle Otelin de yangın uygunluk raporu olmadığını söyledi.



Eski Gazelle Otelin Genel Müdürü Ahmet Demir'den itiraf geldi:

- Gazelle Otel'in yangın uygunluk raporunun olmadığını biliyorum. Turizm Bakanlığının akredite firmaları var. 2023 yılından beri bunlar her yıl denetim yapıyorlar. Grand Kartal Otel'i de Gazelle Otel'i de hizmet alınan şirketlerin denetlediğini biliyorum.

Tutuklanan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye personeli İrfan Acar'ın da ifadelerine ulaşıldı.



Gülener, delil karartma şüphesi olmadığını tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmayı talep etti. İtfaiye Müdür Vekili Coşkun, bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçunu kabul etmedi.



İtfaiye personeli İrfan Acar, oteldeki bütün eksikleri kalem kalem bildirdiğini söyledi.



İhmal sonucu otelde 36'sı çocuk 78 kişi hayatı kaybetmişti. Yaralı 46 kişi de taburcu edildi, 4 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor.