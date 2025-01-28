Halit Ergül'ün diğer otelinde de aynı eksikler var mıydı? O otelin genel müdürü İtiraf etti

Bolu Grand Kartal otelin sahibi Halit Ergül'ün diğer otelinde de aynı eksikler var mıydı? Yangından sonra tutuklanan ve Ergül'e ait Gazelle Otelin Genel Müdürü Ahmet Demir, skandal bir itirafta bulundu. Demir, Gazelle Otel'in de yangın uygunluk raporu olmadığını söyledi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Halit Ergül'ün diğer otelinde de aynı eksikler var mıydı? O otelin genel müdürü İtiraf etti
Yayınlanma: Güncellenme:

78 kişi can verdi, belgeler, itiraf dolu açıklamalar peş peşe geldi. Bolu Grand Kartal otelin sahibi Halit Ergül'ün diğer otelinde de eksikler olduğu ortaya çıktı.

Bolu'daki otel yangınından sonra Ergül'ün sahibi olduğu Gazelle Otelin Genel Müdürü Ahmet Demir de tutuklanmıştı. Savcılık sorgusundaki ifadelerine ulaşıldı. Gazelle Otelin de yangın uygunluk raporu olmadığını söyledi.

 Eski Gazelle Otelin Genel Müdürü Ahmet Demir'den itiraf geldi:

- Gazelle Otel'in yangın uygunluk raporunun olmadığını biliyorum. Turizm Bakanlığının akredite firmaları var. 2023 yılından beri bunlar her yıl denetim yapıyorlar. Grand Kartal Otel'i de Gazelle Otel'i de hizmet alınan şirketlerin denetlediğini biliyorum.

Tutuklanan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye personeli İrfan Acar'ın da ifadelerine ulaşıldı.

Gülener, delil karartma şüphesi olmadığını tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmayı talep etti. İtfaiye Müdür Vekili Coşkun, bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçunu kabul etmedi.

İtfaiye personeli İrfan Acar, oteldeki bütün eksikleri kalem kalem bildirdiğini söyledi.

İhmal sonucu otelde 36'sı çocuk 78 kişi hayatı kaybetmişti. Yaralı 46 kişi de taburcu edildi, 4 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor.

Trump Gazzelileri sürme peşinde: Yeni kararnameyi imzaladıTrump Gazzelileri sürme peşinde: Yeni kararnameyi imzaladıDünya

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

kartalkaya otel yangını
Günün Manşetleri
15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Bahçeli "samimi dileğim" diyerek İmralı'ya çağrı yaptı
Siirt Belediye Başkanı Alağaş’a 6 yıl 3 ay hapis cezası
Bank Asya hissedarının da arasında olduğu 12 kişi yakalandı
Kamu hastanelerinde kapsamlı teftişler başlatıldı
100 gözaltı
"Sosyal medya her şeyi ile kutsanacak bir özgürlük alanı değildir"
100 bin imza ile aday olabilir
Menajer Ayşe Barım tutuklandı
4 kişilik aile evde ölü bulundu
Çok Okunanlar
DeepSeek nedir? DeepSeek nasıl kullanılır? DeepSeek nasıl piyasaları bu kadar etkiledi? DeepSeek nedir? DeepSeek nasıl kullanılır? DeepSeek nasıl piyasaları bu kadar etkiledi?
4 kişilik aile evde ölü bulundu 4 kişilik aile evde ölü bulundu
Squid Game 3. Sezon tarihi Netflix’in Kore hesabından yanlışlıkla açıklandı! Squid Game 3. Sezon tarihi Netflix’in Kore hesabından yanlışlıkla açıklandı!
Menajer Ayşe Barım tutuklandı Menajer Ayşe Barım tutuklandı
BİM’e Monster oyun bilgisayarları geliyor: 5 Şubat BİM Aktüel ürünleri kataloğu BİM’e Monster oyun bilgisayarları geliyor: 5 Şubat BİM Aktüel ürünleri kataloğu