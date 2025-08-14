Halit Yukay’ı arama çalışmaları sürüyor! Parçalanan teknenin izleri Çanakkale kıyısında bulundu

Balıkesir’in Marmara Adası açıklarında parçalanmış ve yarı batık halde bulunan teknenin sahibi yat üreticisi Halit Yukay’ı (43) arama çalışmaları sürüyor. Yalova’dan 4 Ağustos’ta Bozcaada’ya gitmek üzere denize açılan Yukay’ın “Graywolf” isimli teknesine ait olduğu düşünülen yat koltuğu, Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesi sahiline vurdu.

Karabiga sahilinde bulunan koltuk, güvenlik güçlerine teslim edilerek incelenmek üzere yetkililere ulaştırıldı.

NE OLMUŞTU?

Halit Yukay’ın 4 Ağustos’ta denize açılmasının ardından yakınlarının haber alamaması üzerine başlatılan aramalarda, Sahil Güvenlik ekipleri Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında teknenin parçalanmış ve yarı batık halde olduğunu tespit etmişti. Dalış timleri tekne içinde arama yapmış ancak herhangi bir bulguya ulaşamamıştı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, tekneye çarptığı iddia edilen geminin kaptanı C.T. önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, yapılan itirazın ardından 10 Ağustos’ta tutuklanmıştı.