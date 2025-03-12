Halk TV’de Rasim Ozan Kütahyalı krizi büyüyor!

Kütahyalı’nın yayına konuk edilmesine, kanalın önde gelen isimlerinden Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Murat Ağırel ve Timur Soykan sert tepki gösterdi. Gelen tepkilerin ardından Şule Aydın, Murat Ağırel, Timur Soykan, Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu’ndan oluşan Kayda Geçsin ekibi, Halk TV ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Şule Aydın, ayrılık kararını şu ifadelerle duyurdu:

"Kayda Geçsin ekibi olarak bugün itibarıyla Halk TV ile yollarımız ayrıldı. Medyanın baskı altında olduğu, basın özgürlüğünün kısıtlandığı bir dönemde, Halk TV’de özgürce yayın yapma imkânı bulduk ve bu süreçte destek gördük. Halk TV ailesine ve izleyicilere teşekkür ederiz."

Kriz büyürken Halk TV, tepkilere neden olan röportajı YouTube kanalından kaldırdı. Ancak, kanalın sosyal medya hesaplarında röportajın tanıtım paylaşımının hâlâ yayında olduğu görüldü.

Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kayda Geçsin ekibini eleştirdi. Mahiroğlu, Kütahyalı’nın Halk TV yayın politikasıyla hiçbir ilgisinin olmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Dün akşam YouTube kanalımızda yayımlanan bir röportaj nedeniyle sosyal medyada bir grup Halk TV programcısı tarafından bana ve kanala yönelik bir kampanya başlatıldı. Rasim Ozan Kütahyalı’nın ne benimle ne de kanalın yayın çizgisiyle bir ilgisi vardır. Bu tamamen bir yol kazasıdır."

Mahiroğlu, gazetecilere özgür bir platform sağlama amacıyla yola çıktığını vurgulayarak, "Kanalda program yapan arkadaşlarımızın patronlarını eleştirebilmesi, eleştirel gazeteciliğin yerleştiğini gösteriyor. Bu nedenle mutluyum." dedi.

Mahiroğlu, Kayda Geçsin ekibinin kendisine söz hakkı tanımadığını belirterek şunları söyledi:

"Cevap hakkımı kullanmak istedim ancak program ekibi bunu kabul etmedi. Oysa cevap hakkı kutsaldır ve hiçbir demokrat bunu reddetmez."

Mahiroğlu, Ece Üner’in sunduğu ana haber bültenine bağlanarak, tartışmalara açıklık getirdi.

"Bu röportajdan kesinlikle haberim yoktu. Keşke bana söz hakkı tanısalardı, ben onların programına çıkardım. Barış Pehlivan bana röportajı link olarak iletti. Bunun kanalın onayladığı bir içerik olmadığını gördüm ve yayından kaldırılmasını söyledim."

Mahiroğlu, iktidar ile anlaştığı iddialarını ise sert bir dille yalanladı:

"Böyle bir anlaşma olabilir mi? Bana sormadan böyle bir paylaşımı nasıl yapabilirler?"

Halk TV’de yaşanan bu kriz, medya dünyasında geniş yankı uyandırdı.