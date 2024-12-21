HAMAS'tan ateşkes açıklaması: Yeni şartlar olmazsa...

Kahire’de düzenlenen görüşmelerin ardından yapılan açıklamada, “Düşman yeni şartlar öne sürmeyi bırakırsa bir anlaşmaya varma ihtimali her zamankinden daha yakın” ifadeleri kullanıldı. Hamas, Filistinlilere yönelik saldırganlığın durdurulması konusunda tarafların istekli olduğunu vurguladı.

Ateşkes Anlaşmasının Niteliği Tartışma Konusu

İsrail basınına konuşan Arap bir diplomat, görüşmelerdeki temel anlaşmazlık noktasının ateşkes anlaşmasının niteliği olduğunu belirtti. Hamas, çatışmaların kalıcı olarak sona erdirilmesini talep ederken, İsrail geçici bir ateşkes sağlayarak rehinelerin bir kısmını serbest bırakmayı ve ardından Hamas’ın askeri gücünü tamamen ortadan kaldırmayı amaçlıyor.