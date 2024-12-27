Hastane yakınına hava saldırısı: 50 kişi öldü, 98 yaralı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 447. gününe girerken, son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 37 Filistinli hayatını kaybetti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Hastane yakınına hava saldırısı: 50 kişi öldü, 98 yaralı
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Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son saldırılarda 98 kişi de yaralandı. 7 Ekim 2023'te başlayan saldırılardan bu yana can kaybı 45 bin 436’ya, yaralı sayısı ise 108 bin 38’e ulaştı.

Gazze'deki Avrupa Hastanesi personeli El-Hakim Ahmed El-Zaharneh'in aşırı soğuk nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi. Çalışanın cansız bedeni Han Yunus'un batısındaki el-Mevasi bölgesinde bir çadırda bulundu. Sağlık Bakanlığı, bölgedeki çetin kış koşullarında ısıtma imkânlarının olmamasının insani krizleri daha da derinleştirdiğini ifade etti.

İsrail’e ait savaş uçaklarının Kamal Adwan Hastanesi’nin yanındaki bir binaya düzenlediği hava saldırısında, aralarında 5 sağlık personelinin de bulunduğu 50 kişi hayatını kaybetti.

Bölgedeki dondurucu hava koşulları ve barınma olanaklarının yetersizliği nedeniyle son 72 saat içinde 4 bebek hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı, yetersiz altyapının ve insani yardım eksikliğinin ölüm oranlarını artırdığına dikkat çekti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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