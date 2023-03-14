Hatay Valiliği'nden Kılıçdaroğlu'na bayrak yanıtı

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, depremde hayatını kaybeden vatandaşların defin işlemlerinin Denizli Valiliği ve Denizli Belediyesince Narlıca bölgesine gerçekleştirildiği belirtildi.

Mezarlığa valilik tarafından prefabrik mescit yapıldığı, burada sürekli Kur'an-ı Kerim okunduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: