Haydi Görev Başına! Pazartesiye Kadar Hedef 1 Milyon 800 Bin Lira

İlk aşamada hedef 1 milyon 800 bin lira... Türksat’a olan borçlar nedeniyle Ulusal Kanal'ın yayını 1 Aralık Cuma günü bir süre kesildi. Yetkililerle yapılan görüşmeler sonucu yayın yeniden başladı. Ancak 3 milyon 800 bin liralık borcun kısa sürede ödenmesi şart. Burada da öncülere büyük görev düşüyor.

Vatan Partisi Öncü Kadın Başkanı Meltem Ayvalı'dan önemli çağrı geldi. Ulusal Kanal'da çözümlerin konuşulduğunu vurguladı. Taahhüde göre 4 Aralık Pazartesi günü 1 milyon 800 bin lira, 25 Aralık Pazartesi günü ise 2 milyon liralık ödemenin yapılması gerekiyor. Hukukçu-Öğretim Üyesi Dr. Ramazan Arıtürk de Ulusal Kanal'ın yaptığı programlara dikkat çekti. Gazeteci Muhammed Acar da Ulusal Kanal yayınlarında bölgedeki gerçeklerin ortaya konulduğunu ifade etti. Bu zorluğu aşmak için 0212 245 81 81 - 0534 646 09 19 - 0534 364 23 24 numaralarını arayarak iletişime geçebilirsiniz.