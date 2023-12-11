HDP'li Semra Güzel'den PKK Savunması

Eski HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılandığı davada tahliye talebi reddedildi.

HDP'li Semra Güzel'den PKK Savunması
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 PKK'lı terörist Volkan Bora ile çektirdiği fotoğrafları savunan Güzel, “Aile bağı kapsamında oraya gittim. Ben birini sevemez miyim?” söyleriyle kendini savundu.

Açılım sürecini öne sürdü. Tahliye talep etti.

Eski HDP milletvekili Semra Güzel’in PKK'lı terörist Volkan Bora'nın cep telefonunda fotoğraflarının bulunması üzerine başlatılan davaya devam edildi.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya Güzel, tutuklu bulunduğu cezaevinden video konferans aracılığıyla bağlandı. Güzel, savunmasında tutuklu olmaması gerektiğini öne sürdü.

Senra güzel kendini "çözüm süreciydi" diyerek savundu. ” Bu dosya tamamen fotoğraftan ibaret. Çözüm süreciydi. Sadece o dönem ben gitmedim” sözleriyle de tahliye talebinde bulundu.

Ara kararı açıklayan mahkeme Güzel ve avukatlarının tahliye talebini reddetti.

Ayrıca mahkeme Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesine yazı yazılarak gizli tanık Ezel'in bir sonraki duruşmada hazır olması için Tanık Koruma Şube Müdürlüğü ile gerekli yazışmanın yapılmasına karar verdi. Mahkeme duruşmayı 7 Şubat 2024'e erteledi.

Adıyaman'da 2017'de etkisiz hale getirilen PKK'lı Volkan Bora ile fotoğrafları ortaya çıkınca dokunulmazlığı kaldırılan 27'nci dönem HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, Eylül 2022'de sahte kimlikle yurt dışına kaçmak isterken yakalanmıştı.

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