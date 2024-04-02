HDP'nin kapatılmaması DEM'in önünü açtı

HDP kapatılmayınca Güneydoğu'da DEM'in önü açıldı. Kayyum yönetimindeki belediyeleri PKK'nın siyasi ayağı DEM Parti kazandı. Bölgede Ak Partinin hem oyu düştü hem de elindeki belediyeleri kaybetti. Seçime katılım oranı da yüzde 77 oldu.

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AK Parti'nin terörle mücadeledeki zikzak politikası, HDP'nin kapatılmaması Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde DEM Parti'ye yaradı.

Kayyum yönetimindeki Diyarbakır’da Büyükşehir Belediye Başkanlığını DEM Parti adayı Ayşe Serra Bucak kazandı. Büyükşehir'de oyunu 1 puan artıran DEM Parti 13 ilçe belediyesini kazandı.

Kayyum yönetimindeki diğer büyükşehir olan Mardin’de de DEM Parti adayı Ahmet Türk önceki seçime göre oyunu yaklaşık 1 puan artırdı. Dem Parti İlçe sayısını da 5 ten 6’ya çıktı.

PKK'ya yardım ettiği gerekçesiyle kayyum atanan Batman Belediyesi DEM Partiye geçti. Siirt’te DEM Partili Sofya Alağaş seçimi önde bitirdi. Şırnak 2019 olduğu gibi AK Parti'de kaldı.

Doğu Anadolu Bölgesinde de kayyum yönetimindeki Van, Abdullah Zeydan’la DEM Parti yönetimine girdi. Şehrin 13 ilçesi DEM Parti yönetimine geçti.

DEM Parti yine kayyum yönetimindeki Hakkâri’yi Sıddık Akış'la, Iğdır’ı da Nuri Güneş’le aldı.

Muş tarihinde ilk kez PKK terör örgütünün uzantısı DEM Parti yönetimine geçti. Oyunu 7,87 puan artıran Dem Parti 4 ilçe belediyesini alırken Ak Parti ve MHP birer ilçe belediyesi aldı.

Ağrı Belediyesi Ak Partiden DEM Partili Hazal Aras’e geçti. Ardahan Faruk Demir’le CHP’de kaldı.

Tunceli’yi önceki dönem TKP’li Mehmet Fatih Maçoğlu yönetmişti, yüzde 40 oyla DEM Partili Cevdet Konak başkanlık yarışını önde bitirdi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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