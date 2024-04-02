Paralar halka değil reklama gitti! İşte partilerin yerel seçimde harcadığı reklam bütçeleri

Baskı-reklam sektörü 3 kat hareketlendi. Adaylar seçim kampanyalarına 16 milyar 200 milyon Türk lira harcama yaptı. Verileri Açıkhava ve Endüstriyel Reklamcılar Derneği ile baskı fuarı FESPA Eurasia açıkladı.

Araç giydirmeden, afiş, pankat, broşürlere kadar bütün seçim kampanyaları kapsamında toplam 500 milyon dolarlık yani 16 milyar 182 milyon 500 bin liralık harcama yaptıkları belirtildi. Genel seçimlerde 5 milyon metrekarelik baskı yapılmıştı. Yerel seçimlerdeyse aday sayısı nedeniyle 15 milyon metrekarelik baskı hacmine ulaşıldı.

Öte yandan Son bir ay içerisinde Facebook ve Instagram'ın dahil olduğu Meta'ya en fazla reklam bütçesi siyasi parti CHP oldu. CHP, 20 milyonu AK Parti ise 4 milyonu aşkın harcama yaptı. CHP 20 milyon 950 bin 392 lirayı Facebook ve Instagram'ın dahil olduğu Meta'ya ayırdı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için yapılan reklam harcaması ise 4 milyon 893 bin 709 lira olarak kaydedildi.

AK Parti'nin Genel merkez adına yaptığı harcama ise 4 milyon 24 bin 813 lirayı buldu. AK Parti en fazla harcamayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum için yaptı. Kurum için 4 milyon 894 bin 938 lira harcama yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ için ise 2 milyon 159 bin 38 lira.

Sandıkta başarı elde edemeyen Deva Partisi ise 5 milyon 265 bin 387 lirayı sosyal medya reklamına ayırdı.