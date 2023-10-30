HEDEP ve HÜDA-PAR 100. Yıl Hazımsızlığında Birleştiler

Bölücü programlarıyla bilinen iki parti 100. yılda Cumhuriyeti hedef aldı.

HEDEP Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, yazılı açıklama yaptı. Cumhuriyetin yüzüncü yılında Kürt sorunu iddialarını sürdürdü.

Açıklamada, “Kürt sorunu olmak üzere halklar ve inançlar sorunu demokratik Cumhuriyet ile çözülür. Bir yüz yılı daha heba etmeden demokratik Cumhuriyet’i hep birlikte inşa edelim" denildi.

AK Parti listesinden Meclis’e giren HÜDA-PAR da resmi sosyal medya hesaplarından Cumhuriyet Bayramına ilişkin bir paylaşımda bulunulmadı. HÜDA-PAR Genel Başkan Yardımcısı Serkan Ramanlı’nın sosyal medya paylaşımı ise dikkat çekti.

Ramanlı, Cumhuriyet düşmanı Said Nursi’nin "Cumhuriyet ki; adalet ve meşveret ve kanunda inhisar-ı kuvvetten ibarettir.” yazısını paylaştı.

Rahmanlı, Cumhuriyetin 100 yılının kayıplarla geride kaldığını öne sürdü. Açıklamada, "Kaybeden ve kaybettiren muktedirler yüzünden kayıplarla dolu bir yüzyılını geride bırakan Cumhuriyet’in, ikinci yüzyılını kazanan ve kazandıran bir anlayışla; adalet, eşitlik, kardeşlik, merhamet ve dayanışma ile taçlandırması ümidiyle" ifadelerini kullandı.