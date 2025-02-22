Hizbullah liderleri için cenaze töreni: Lübnan’da son durum!

Lübnan’da, şehit Hizbullah liderleri için düzenlenecek cenaze töreni öncesinde hazırlıklar sürüyor. Tören, Pazartesi günü Der Kanun köyünde gerçekleştirilecek.Ulusal Kanal, gelişmeleri yerinde takip ediyor.

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Güney Lübnan’ın Der Kanun köyünde, Hasan Nasrallah’ın ardından Hizbullah Genel Sekreterliği görevini üstlenen Haşim Safiyettin için de cenaze töreni düzenlenecek.

Lübnanlı gazeteci Leyla Hatun, Ulusal Kanal’a yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Her şeyden önce, işgal altındaki Filistin'in yanındayım ve İsrail’i tanımıyorum. Kaybettiğimiz liderler, 30 yılı aşkın süredir bizimleydi. Onların konuşmalarını dinleyerek büyüdük, İsrail işgaline karşı cesaretlendirdiğini gördük. Şehit olduklarına hâlâ inanamıyorum."

Gazeteci Hatun, yaşananlardan ders çıkaracaklarını ve daha da güçleneceklerine inandığını ifade etti.

Cenaze töreni için hazırlıklar hızla sürüyor. Haşim Safiyettin’in, siyah bir perdeyle kapatılan alana defnedileceği ve burada kendisi için bir anıt mezar inşa edileceği belirtildi. Tören alanında Filistin, Lübnan ve Hizbullah bayraklarının dalgalandığı görülüyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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