Ekrem İmamoğlu hakkında sahte diploma iddiasına soruşturma!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında "resmi belgede sahtecilik" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Son dakika gelişmesine göre, İmamoğlu’nun diplomasının sahte olduğu yönündeki iddialar üzerine savcılık harekete geçti. Konuyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, ilgili belgelerin inceleneceği öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor...